أبرزهم ترامب وماكرون .. نيجيرفان بارزاني يلتقي قادة وزعماء العالم في باريس (صور)

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زعماء وقادة الدول على هامش المشاركة في حفل إعادة افتتاح "كاتدرائية نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا للصور التي نشرتها رئاسة الاقليم، فإن من أبرز القادة والزعماءالذين التقى بهم الرئيس نيجيرفان بارزاني، هم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، و الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.

وجرت مراسم استقبال رسمية في باريس للرئيس نيجيرفان بارزاني عبر موكب رسمي حمل علم واسم كوردستان.

و تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شارك نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس السبت، إلى جانب عدد من رؤساء وقادة العالم في مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.