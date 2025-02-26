أبرزها "إعادة الأراضي" والموازنة.. نيجيرفان بارزاني يبحث مع المشهداني "القضايا العالقة"

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أهمية تمرير قانون الموازنة، فضلا عن مناقشة الأمور المتعلقة بقانون إعادة الأراضي لأصحابها في كركوك، وحل القضايا المالية العالقة مع كوردستان.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في أربيل، وخلال الاجتماع، تم بحث آخر التطورات السياسية في العراق، والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأهمية تسهيل تمرير قانون الموازنة العامة للعراق كخطوة لحل الملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل".

وأضافت "كما تمت مناقشة القوانين المتعلقة بإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة من المواطنين خلال الحقبة السابقة"، مبينة أن "بارزاني أشاد بدور المشهداني في العمل على تمرير التعديلات القانونية التي من شأنها المساهمة في حل القضايا المالية المتعلقة بإقليم كوردستان، وضمان حقوق جميع العراقيين، كما أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين أربيل وبغداد، بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق".

وتابعت "كما أثنى بارزاني على مكانة المشهداني باعتباره أحد الشخصيات السياسية البارزة في العراق، التي مرت بمراحل سياسية مختلفة، مما أكسبه فهماً عميقاً للتحديات الوطنية، وساهم في تعزيز قدرته على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل القائمة"، مؤكدة أن "الجانبين شددا على الاجتماع على أهمية استمرار الحوار والتفاهم بين القوى السياسية في العراق لتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني".