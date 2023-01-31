أبرزها "الموازنة العسكرية".. جملة ملفات على طاولة البيشمركة ووفد أمريكي

شفق نيوز/ بحث رئيس أركان قوات البيشمركة عيسى عزير، يوم الثلاثاء، مع وفد عسكري امريكي جملة من المواضيع أبرزها موازنة قوات البيشمركة لعام 2023.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز نيوز ان "رئيس أركان قوات البيشمركة استقبل اليوم، وفدا برئاسة مسؤول فريق الدعم الأمني في القنصلية الامريكية باربيل الكولونيل سانبورن، وجرى خلال اللقاء التباحث حول موازنة عام 2023 لقوات البيشمركة".

واكد رئيس الاركان على "ضرورة وجود وحدة حسابات موحدة لقوات البيشمركة وقد تمكنت الوزارة من عبور مراحل جدية خلال الفترة الماضية بهذا الشأن".

وتابع البيان ان "اللقاء تناول ايضا بحث مذكرة التفاهم بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع الامريكية وتفعيل الالوية 1 و2 من قوات البيشمركة وتوفير الموازنة اللازمة لهما ".

واشار رئيس أركان قوات البيشمركة الى ان "المرحلة الحالية لقوات البيشمركة يتوجب التعامل كفريق واحد من اجل مستقبل هذه القوات"، مؤكدا على أن "سبل التعاون مع قوات التحالف يسير على الطريق الصحيح".