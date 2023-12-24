أبرزها الرواتب والنفط.. إقليم كوردستان يكشف آخر تطورات "الملفات العالقة" مع بغداد

شفق نيوز/ كشف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات لحكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، يوم الأحد، عن آخر تطورات الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، والتي تجرى مفاوضات ثنائية بشكل متواصل لغرض حسمها.

وقال عادل، لمجموعة من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن حكومة الإقليم‏ ‏تقدر جهود ‏طرفي المفاوضات وما يجمعهما هو الدستور والنظام الفيدرالي، وفي النهاية الهدف هو التوصل إلى اتفاق". ‏

وأوضح أن "الأزمة المالية أثرت على إقليم كوردستان بشكل كبير، لذا يجب حل مسألة الموازنة والرواتب بشكل خاص، خصوصاً أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها في قانون الموازنة". ‏

وبشأن ملف استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، أشار عادل، إلى أنه أمر يتعلق بحكومتي بغداد وأنقرة، وأن ما يقع على عاتق الإقليم تم توفيره وتقديمه، وقضايا العقود والبيانات تم نشرها وكلها موجودة لدى الحكومة الاتحادية".

وقبل أسبوعين، أجرى وفد كوردي رفيع برئاسة وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، زيارة إلى بغداد، تفاوض خلالها مع الحكومة الاتحادية بشأن عدد من المسائل من بينها السياسة الجمركية وتعديل قانون المعابر الحدودية.

ويؤكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الوفود الكوردية التي تزور العاصمة بغداد بين فترة وأخرى، تخوض مباحثات عدة تتمحور في سبل إيجاد حل جذري للخلافات والقضايا العالقة، والمتمثلة بمسألة الموازنة، والرواتب، واستئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.