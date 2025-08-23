أبرزها الرواتب.. نيجيرفان بارزاني يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي ملفات عدة

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق ستيفن فيغن، قضية الرواتب والاستحقاقات المالية مع الحكومة الاتحادية، فضلا عن تطوير العلاقة بين الإقليم وواشنطن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع، شهد بحث أوضاع العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع كل من العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف أن "الجانبين حرصهما على تطوير علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان على أساس المصالح المشتركة، كما شددا على أهمية معالجة القضايا بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم".

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لدور فيغن في تعزيز علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، مثنياً على جهوده في التقريب بين وجهات نظر أربيل وبغداد.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في المنطقة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضره رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، وأمين مجلس وزراء الإقليم، والقنصل العام للولايات المتحدة في إقليم كوردستان، وفقا للبيان الرسمي.