أبرزها التصويت مرتين.. ممثلو أقليات كوردستان يقدمون جملة مطالب لانتخابات البرلمان

شفق نيوز / قدم ممثلو المكونات في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عدداً من المقترحات والمطالبات لحكومة الإقليم ومفوضية الانتخابات بشأن الانتخابات المقبلة وتمثيل الكوتا في برلمان الإقليم، فيما كانت أبرز مطالبهم بالتصويت قبل يوم من الاقتراع العام وأن يصوت ناخب الأقليات مرتين (عام وخاص).

وقال ممثلو المكونات التركمانية والمسيحية في اقليم كردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد نقاش مطول للتجارب الانتخابية السابقة من قبل، رفع ممثلو المكونات مجموعة من التوصيات للمراجع المسؤولة في حكومة إقليم كردستان والمفوضية والأحزاب ومنها أن يكون للأقليات سجل خاص للانتخابات، ولا يحق لغيرهم التصويت للكوتا".

وطالب ممثلو المكونات في البيان أيضاً أن "يكون للأقليات دور فاعل وواضح مع مفوضية الانتخابات لكل التحضيرات الخاصة بانتخاب الكوتا (من القوائم ، والمراكز الانتخابية الخاصة ، ولجان العمل وادارة الانتخابات، والمراقبة، وغيرها من اللوجستيات المطلوبة وبشفافية واضحة)، وان تكون الانتخابات في الاقليم دائرة واحدة للأقليات".

واقترح البيان أن "تكون انتخابات الأقليات قبل يوم من إجراء الانتخابات العامة، وفي يوم الانتخابات العامة يحق لناخب الاقليات المشاركة فيها (أي ينتخب مرتان مرة للكوتا، واخرى للعامة)، على أن تعلن نتائج الأقليات مع النتائج العامة"، فيما رفض رفض ممثلو الكوتا "تقليل عدد مقاعدهم".

وتابع ممثلو الأقليات أن "الملاحظات التي اثيرت في الفترات السابقة عن بعض اعضاء الكوتا في البرلمان سببها الرئيسي لم تكون الكوتا بل الآليات التي أوصلت بعض العناصر لمقاعد الكوتا من خلال الأحزاب المتنفذة، وهذه المشكلة يجب ان تعالج والا فان المصداقية عند المصوت باتت ضعيفة لدرجة أن اندفاع المصوتين من الأقليات في اغلب الانتخابات لم تتجاوز ٢٠٪ في أعلى درجاتها".

وأوضح ممثلو الأقليات في بيانهم أن "المعالجة الحقيقية واعادة الثقة للمصوت بعد معالجة كل الاشكالات، وبشفافية يقتنع بها ناخب الأقليات، مهمة جداً لمشاركته في تصويت لمن يمثله في البرلمان القادم بشكل حقيقي بعيداً عن التجاذبات واجندات الآخرين ليمثل شعبه وقضيته المغيبة.