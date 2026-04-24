أبرزها البحيرة.. الأمطار تحول دهوك لربيع مستمر (صور)

شفق نيوز- دهوك

بعد موجة الأمطار الأخيرة، تحولت هضاب وسهول محافظة دهوك في إقليم كوردستان، لواحة خضراء، مليئة بالزهور والأعشاب المختلفة، فشكلت عنصر جذب للمواطنين، لقضاء أيام ربيعية جديدة.

واصبحت ضفاف بحيرة دهوك، من أبرز الوجهات السياحية للاهالي، إذ توافد اليها الاف المواطنين للاستمتاع باجواء الربيع بعد امتلاء مياه السد بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة.

وقالت اواز علي، وهي من أهالي دهوك لوكالة شفق نيوز، إنهاء جاءت مع عائلتها للاستمتاع بالأجواء التي وصفتها بـ"الممتعة جدا"، مضيفة: قمنا بطبخ أكلات شعبية واقامة دبكات كوردية.

وأشارت إلى أن الأمطار كانت في الفترة السابقة عائقا أمام خروج الاهالي الى الطبيعة، وان هذه تعد أول جمعة يتمكنون فيها من ذلك.

من جانبه، بين زيرفان صالح، أن اليوم يمثل يوما عائليا بعيدا عن اعباء العمل والدوام، لافتا الى أن امتلاء بحيرة السد بالمياه يعد منظرا جميلا لم نشاهده منذ سنوات.

ودعا في الوقت نفسه الأهالي الى الحفاظ على الطبيعة وجمع النفايات في أماكن مخصصة ليتسنى للبلدية رفعها بشكل منظم.