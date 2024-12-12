برزنجي في بغداد للمشاركة باجتماع وزراء الصحة العرب

شفق نيوز/ وصل وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، للمشاركة في اجتماع الدورة 61 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، كان في استقبال وزير الصحة الكوردستاني، مدير عام صحة بغداد الكرخ وائل الكبيسي.

وانطلقت أمس الأربعاء، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ61، بالعاصمة العراقية بغداد.

وسيناقش الاجتماع، إعداد القرارات والتوصيات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والصحية في كل من فلسطين، ولبنان، واليمن، والصومال، والسودان.

كما سيبحث الاجتماع تعزيز التعاون العربي لتطوير النظم الصحية في المنطقة، وتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع الصحي وتطويره، إلى جانب مناقشة بنود أخرى.