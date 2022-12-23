برد وأمطار في إقليم كوردستان خلال ساعات

شفق نيوز / أعلنت هيئة الأنواء الجوية، في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، توقعات حالة الطقس في محافظات الإقليم، خلال 48 الساعة المقبلة.

‏وتوقعت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا من 1-2 درجة خلال 48 الساعة المقبلة مع توقعات بهطول الأمطار في محافظة السليمانية وإدارة كرميان وحلبجة، لاسيما في المناطق الجبلية".

وأضافت أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي : أربيل 17، السليمانية 14، دهوك 15، حلبجة 11، سوران 15، كرميان 17، زاخو 16".