برد وأمطار في إقليم كوردستان خلال ساعات
2022-12-23T07:30:48.000000Z
شفق نيوز / أعلنت هيئة الأنواء الجوية، في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، توقعات حالة الطقس في محافظات الإقليم، خلال 48 الساعة المقبلة.
وتوقعت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا من 1-2 درجة خلال 48 الساعة المقبلة مع توقعات بهطول الأمطار في محافظة السليمانية وإدارة كرميان وحلبجة، لاسيما في المناطق الجبلية".
وأضافت أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي : أربيل 17، السليمانية 14، دهوك 15، حلبجة 11، سوران 15، كرميان 17، زاخو 16".