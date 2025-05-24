برج ضخم يخطف الأنظار.. أربيل تعلن عن مشروع استراتيجي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم السبت، قرب تنفيذ مشروع كبير واستراتيجي في مدينة أربيل، مؤكدة أن المشروع يتضمن إنشاء برج مرتفع سيلفت الأنظار، دون أن يكون له علاقة ببرج خليفة في دبي.

وذكر رئيس الهيئة، محمد شوكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بموجب برنامج رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، سيتم تنفيذ مشروع استثماري ضخم ومتكامل واستراتيجي في أربيل".

وأوضح أن "المشروع يتضمن برجاً عالياً سيكون محط أنظار الجميع"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "تفاصيل المشروع لن تُكشف حالياً، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

ونفى رئيس الهيئة ما تم تداوله بشأن تسمية البرج بـ"برج خليفة" وقال، إن "البرج الذي سيتم تشييده في إطار المشروع لا علاقة له ببرج خليفة، وما سيُقام في أربيل سيكون مشروعاً مختلفاً تماماً ومميزاً بذاته".