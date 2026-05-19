"إبراهيم الخليل" يتلف ويعيد 3550 طناً من المواد المستوردة خلال 4 أشهر

شفق نيوز- دهوك

أعلن المتحدث باسم منفذ ابراهيم الخليل الدولي، كامي كمال، يوم الثلاثاء، إعادة واتلاف 3550 طنا من المواد المختلفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات العراقية وتعليمات حكومة إقليم كوردستان.

وقال كمال، لوكالة شفق نيوز، إن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2026 ولغاية 30 نيسان 2026، شهدت رفض واتلاف 3550 طنا من البضائع والمواد المتنوعة، بعد عدم اجتيازها الفحوصات المختبرية وعدم حصولها على موافقة اللجان المختصة التابعة للمنفذ.

وشملت المواد منتجات غذائية وزراعية وبيطرية، إضافة إلى مواد خاصة بالبناء ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع المختلفة.

وبحسب كمال، فإن قسماً من هذه المواد تمت إعادتها إلى جهة التصدير، فيما تم اتلاف القسم الآخر وفقاً للإجراءات والتعليمات المعتمدة.

وكانت إدارة منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، قد أعادت وأتلفت أكثر من 14 ألف طن من مواد مختلفة، خلال العام 2025.