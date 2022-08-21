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إبرام عقد بأكثر من 7 مليارات دينار لإيصال الخدمات إلى مناطق في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-21T11:55:56+0000
إبرام عقد بأكثر من 7 مليارات دينار لإيصال الخدمات إلى مناطق في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، إبرام عقد مع شركة محلية لإيصال الخدمات، وإنشاء الشوارع، ومد شبكة للصرف الصحي في منطقة 8 حصاروك وإعادة تأهيل شارع 60 متري في مدينة أربيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير البلديات والسياحة ساسان عوني مع رئيس الحكومة المحلية في أربيل أوميد خوشناو، وممثل الشركة المنفذة على هامش إبرام العقد.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إن مشروع شارع 60 متري، ومد شبكة الصرف الصحي لمنطقة 8 حصاروك سيتم تنفيذهما بتكلفة مالية تُقدر بـ7 مليارات ونصف المليار دينار وخلال مدة زمنية تستغرق 110 أيام.

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