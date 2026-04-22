بذكرى "يوم الصحافة".. مطالب في السليمانية بحماية "الأقلام الحرة" وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة

شفق نيوز- السليمانية

أعلن فرع السليمانية لنقابة الصحفيين الكوردستانيين، بالتعاون مع مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الأربعاء، جملة من المشاريع والمطالب الرامية إلى تحسين واقع حرية التعبير وحماية حقوق الصحفيين، داعين إلى وضع حد لاعتقال ما وصفوهم بـ"أصحاب الأقلام الحرة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق رامادا بمدينة السليمانية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 128 ليوم الصحافة الكوردية، بحضور عدد من الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.

وقال مدير مركز ميترو، دياري محمد، خلال المؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، لا يزال عدد من زملائنا الصحفيين يقبعون في السجون"، مطالباً السلطات القضائية بـ"إعادة النظر في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي، بدلاً من زج الأقلام الحرة خلف القضبان".

من جانبه، استعرض سكرتير فرع السليمانية لنقابة الصحفيين الكوردستانيين، كاروان أنور، تاريخ الصحافة الكوردية، مشيراً إلى أنها "شهدت مسيرة نضالية طويلة، حيث أصدر الكورد صحفهم حتى في أصعب الظروف، داخل الكهوف وخارج الوطن"، لكنه لفت إلى أن "العاملين في المجال الإعلامي يواجهون اليوم أوضاعاً صعبة".

وشدد أنور خلال المؤتمر على "ضرورة قيام الحكومة بتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتخصيص أراضٍ للصحفيين، منتقداً في الوقت ذاته اعتماد القوانين الجزائية العراقية في ملاحقة الصحفيين بدلاً من تطبيق قانون الصحافة.

كما سلط الضوء على ما وصفه بـ"تقييد الوصول إلى المعلومات"، داعياً إلى "تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة"، ومؤكداً "حق أي صحفي في تقديم شكوى عند حجب المعلومات عنه".

وفي ختام المؤتمر، تم التأكيد على "وجود تجاوزات بحق الصحفيين خلال توقيع العقود، ما يستدعي، بحسب المشاركين، رقابة أكثر جدية من الجهات المعنية لضمان حقوق العاملين في قطاع الإعلام".