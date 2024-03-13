بذكرى ولادته.. توقيع كتاب "الجنرال بارزاني" في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أقيم في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، حفل توقيع وتوزيع وتعريف بكتاب "الجنرال برزاني" للمؤلف كاوا امين، بالتزامن مع قرب حلول الذكرى السنوية لولادة الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني.

وقال دانا حسام، مسؤول اعلام منظمة كوردستان للحوار، لوكالة شفق نيوز: إنه "بمناسبة ذكرى ولادة الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني أقمنا اليوم وبحضور عدد كبير من المثقفين والمفكرين والكتاب حفل لتوزيع وتوقيع وتعريف بكتاب (الجنرال برزاني) للمؤلف كاوا امين".

وأضاف أن "الكتاب يتحدث عن سيرة الزعيم الكوردي الملا مصطفى برزاني، ويسلط الضوء حول مسيرته النضالية في خدمة الحركة التحررية الكوردية ودوره في النظام الكوردي".

وبين ان "الكتاب تم طباعته على نفقة المنظمة، وهو الثامن والعشرين من نتاجات المنظمة كونها تهتم بالشخصيات الوطنية والقومية إضافة الى القضايا المتعلقة باللسان القومي".

هذا وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية يوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى ولادة الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني.