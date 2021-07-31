بذكرى أنفلة البارزانيين .. الزعيم الكوردي: لابد أن يصبح هذا الدرس عبرة لأعداء شعب كوردستان

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت ذكرى مرور قرابة أربعة عقود على تعرض الكورد البارزانيين إلى عمليات الأنفال على يد النظام السابق والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا منهم.

وقال الزعيم بارزاني في بيان جاء فيه: قبل ثمانية وثلاثين عاماً، وفي يوم مثل هذا اليوم، ساق النظام البعثي، بأسوب وحشي، أكثر من ثمانية آلاف رجل بارزاني من شباب ومسنين (من عمر التاسعة وحتى المسنين من عمر التسعين) إلى صحارى جنوب العراق وتم تنفيذ جريمة القتل الجماعي بحقهم بشكل وحشي.

وأردف ان تلك الجريمة كانت إحدى حلقات مسلسل المظالم التي تعرض لها أبناء شعب كوردستان، من تشريد إثني عشر الف شاب من الكورد الفيليين وعمليات الأنفال التي نفذت في كرميان وقصف هلبجة والعديد من المناطق الأخرى بالسلاح الكيمياوي إلى حملات التعريب والترحيل وهجمات الإرهابيين وإرتكاب أبشع الجرائم بحق إخوتنا الإيزيديين.

وأكد الزعيم بارزاني أن تلك الجريمة التي أرتكبت بحق البارزانيين، وجميع الجرائم المرتكبة بحق شعب كوردستان كانت بسبب أنهم كانوا كورداً يدافعون عن الحرية. وكان هدف الأعداء هو كسر إرادة الدفاع عن الحرية والنيل من روح الكوردايتي لشعب كوردستان. ولكن إرادة شعبنا كانت أقوى بكثير من العنف والترهيب والإبادة الجماعية والأنفال، وكانت النتيجة أنتصار تلك الإرادة العالية لشعبنا، وإلحاق الهزيمة والعار بالأعداء، لافتا إلى أنه لابد أن يصبح هذا الدرس عبرة لأعداء شعب كوردستان ويتنازلوا عن العقلية الشوفينية والإنكار تجاه الأمة الكوردية المظلومة.