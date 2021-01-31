بذكرى "فاجعة شباط".. برلمان كوردستان يدعو لوحدة الصف

شفق نيوز/ دعت رئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق، يوم الاثنين، جميع الاحزاب والاطراف الكوردستانية لوحدة الصف والخطاب في مرحلة صعبة من الصراعات السياسيبة والاقتصادية، مشددة على جعل استحقاقات الاقليم والمواطنين الكوردستانيين في المجالات المختلفة على مستوى الاقليم والعراق اساسا للعمل.

وجاء في بيان لرئيسة برلمان كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تمر اليوم 17 عاما على كارثة الاول من شباط، حيث كان شعب كوردستان يحيي مراسيم العيد وطقوسه المقدسة عندما امتدت الايدي السوداء للارهاب لمقري المزكز الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني والفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستان في مدينة اربيل".

واضافت فائق ان الانفجارين الانتحاريين جعلا من الموت هدية العيد وتسببا في وقت واحد بمقتل 103 قياديين وقادة ومناضلين في هذين الحزبين من ابناء الشعب الكوردستاني واصيب عشرات اخرون بجروح.

واشارت الى انه في هذه الذكرى الاليمة "نحيي ارواح شهداء الاول من شباط وجميع شهداء كوردستان"، مبينة ان احياء هذه الذكرى يأتي متزامنا مع مرحلة صعبة يمر بها شعبنا واقليم كوردستان امام الصراعات والمواجهات السياسية والاقتصادية الصعبة.

وتابع فائق ان "تهديدات الارهابيين وعدم الاستقرار على مستوى العراق والمنطقة مستمرة لحد الان وساهمت في زيادة اضطراب الحالة النفسية لشعب كوردستان، لذلك يتوجب على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية في هذه المرحلة".

ودعت رئيسة برلمان كوردستان، الجميع الى "التعامل بوحدة صفوفنا والخطاب الموحد لجعل استحقاقات الاقليم والمواطنين الكوردستانيين في المجالات المختلفة على مستوى الاقليم والعراق اساسا للعمل".