بذكرى رحيل "مام جلال".. رئيس اقليم كوردستان يؤكد على وحدة الصف

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية السادسة لرحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

وقال في تغريدة له على موقع X "توتير سابقا"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اليوم في ذكرى وفاة الرئيس الراحل مام جلال، ننظر بكل احترام وتقدير إلى نضاله من أجل حرية وحقوق الشعب الكوردستاني والعراقي".

وأضاف "نؤكد في هذه المناسبة على وحدة الصف والتفاهم والتكاتف وحل المشاكل وحماية المصلحة العامة التي كانت هدف الرئيس (مام جلال) وإرادته الحية".

وفي الثالث من تشرين الأول 2017 توفي "جلال طالباني"رئيس جمهورية العراق السابع في الفترة من 2005 إلى 2014، ويعد أول رئيس كوردي لجمهورية العراق، ويعرف بين الشعب الكوردي باسم "مام جلال" أي "العم جلال".