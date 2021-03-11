بذكرى آذار .. مسعود بارزاني يؤكد: إرادة شعبنا لا تُكسر بأي شكل من الأشكال

شفق نيوز/ أصدر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الخميس بيانا بمناسبة ذكرى اتفاقية آذار مع الحكومة العراقية في العام 1970 .

وقال بارزاني في البيان إن "أهمية إتفاقية آذار تكمن في إعتراف الحكومة العراقية، لأول مرة وبشكل رسمي، بجزء من الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، كما إنها أثبتت أن السلطات في العراق لاتستطيع النيل من إرادة شعب كوردستان بالسلاح والقوة والعنف".

وأردف بالقول "لقد أرغم تصدي وصمود وتضحيات البيشمركه ووحدة صف الثوار والوطنيين بقيادة البارزاني الخالد، حكومة العراق في ذلك الوقت، على الجلوس على طاولة المفاوضات، والإعتراف بالحقوق والمكتسبات التاريخية لشعبنا.

وزاد الزعيم الكوردي قائلا "ورغم أن إتفاقية آذار قد خرقت في النهاية من قبل النظام، لكن ذلك المكسب كان بمثابة بوابة لمرحلة نضالية جديدة وخطوة كبيرة نحو تحقيق مكتسبات وإنتصارات عظيمة لشعبنا".

وتابع بالقول إن "إنكار وتجاهل حقوق شعب كوردستان وخرق الإتفاقيات والمبادىء الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق شعب كوردستان، لا تكسر بأي شكل من الأشكال إرادة شعبنا في تحقيق حقوقه المشروعة، لأن لشعب كوردستان تجارب طويلة من النضال والوعي والصمود ويدرك جيداً حقوقه ولا يتنازل عنها".

يشار إلى أن اتفاقية تم توقيعها في 11 آذار 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني في أعقاب الحرب العراقية – الكوردية الأولى، من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكوردية الثلاث والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كردية.

و تنص الخطة أيضا على تمثيل الكورد في الهيئات الحكومية، على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات.