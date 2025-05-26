بذكرى ثورة "كولان"‎.. نيجيرفان بارزاني: شعب كوردستان مستعد لكل التضحيات لحماية حريته

شفق نيوز/ اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ثورة "كولان" امتداداً لثورة "أيلول العظيمة بقيادة البارزاني الخالد"، مثالاً فريداً على إرادة شعب كوردستان، وأثبت مرة أخرى بأنه مستعد لتقديم كل التضحيات من أجل حماية وجوده وحريته.

‎وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة كولان: "نستذكر بكل إجلال وفخر الشهداء الخالدين وجميع أولئك الأبطال والمضحين الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الحرية ضمن هذه الثورة العظيمة".

وأضاف: "لقد كانت ثورة كولان، باعتبارها امتداداً للثورة الكبرى في أيلول بقيادة البارزاني الخالد، نموذجاً فريداً للإرادة الشعبية التي لم ترضَ بالظلم والاحتلال يوماً، وفي ثورة كولان، أكد شعب كوردستان مجدداً أنه مستعد للتضحية بكل شيء دفاعاً عن وجوده وحريته".

وأكد رئيس الإقليم، أن "من واجب الجميع حماية إرث الشهداء والمكاسب الدستورية والفيدرالية، وأن نواصل الطريق الذي شقوه لنا بروح من الوحدة والتعاون. فلتكن ذكرى ثورة كولان دافعاً أكبر لنا نحو التلاحم والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل".