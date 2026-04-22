بذكرى تأسيس نقابتهم.. نيجيرفان بارزاني يحثُّ صحفيين كوردستان على التزام "المصداقية والمهنية"

تقدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بالتهاني لجميع الصحفيين والإعلاميين في الإقليم كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ128 لصدور جريدة (كوردستان) على يد الأمير مقداد مدحت بدرخان، والذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان، التأكيد على التزامه الراسخ والثابت بحماية حرية الصحافة وحرية التعبير، باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية والمجتمع المدني المتطور.

وأكد على مواصلته العمل في توفير بيئة عمل ملائمة بعيدة عن كل القيود على العمل الإعلامي، بما يضمن حق الوصول إلى المعلومات، ويكفل الحصانة المهنية للصحفيين.

وقال رئيس اقليم كوردستان إن: الصحافة الحرة والجريئة شريك فعال في ترسيخ أسس الحكم الرشيد والعادل؛ داعياً الصحفيين إلى الالتزام "بأعلى" معايير المصداقية والمهنية، مع الحفاظ على المصلحة العامة والسلم المجتمعي، كما حثهم على تعزيز ثقافة التعايش، وقبول الآخر، والتسامح، وتعزيز الروح الوطنية وحب الوطن.