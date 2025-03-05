نيجيرفان بارزاني يدعو للتمسك بالتعايش السلمي وقبول الآخر وترسيخ الديمقراطية

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، الى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للإقليم عقب الانتفاضة التي قام بها الشعب في مطلع تسعينيات القرن المنصرم ضد نظام البعث، حاثاً في الوقت ذاته على التمسك بالتعايش السلمي، وقبول الآخر، وترسيخ الديمقراطية.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لإنتفاضة آذار العام 1991.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، إن "الانتفاضة كانت محطة تاريخية ومصيرية، عبّرت عن الإرادة الفولاذية للكوردستانيين في مواجهة الدكتاتورية والاستبداد. فقد انتفض شعب كوردستان، موحداً متحداً يحدوه إيمان راسخ بعدالة قضيته، وعلى أسس الحرية والكرامة والعدالة، وفتح الباب في وجه مستقبل جديد"، مؤكدا أنه "كان ذلك ثمرة نضال طويل وتضحيات جسام قدمها البيشمركة وشعب كوردستان في سبيل تثبيت حقوقه المشروعة في عراق جديد".

وأضاف أن "الفدرالية والمكاسب الدستورية وحضور كوردستان وتأثيره الحالي إنما هي ثمار هذه الانتفاضة المجيدة. لذا فإن حماية المكاسب وضمان حقوق أجيالنا القادمة يكون بوحدة الصف والاتحاد والتفاهم بين كل القوى والمكونات"، مشددا على أن "الأوضاع الداخلية والخارجية، تدعونا جميعاً إلى العمل بروح المسؤولية المشتركة واستنباط العبر من دروس الماضي وحماية المصالح العامة لشعبنا.

وتابع رئيس اقليم كوردستان القول، إنه "في هذه المناسبة المباركة، نؤكد على أننا سنواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف السامية للانتفاضة، والنضال السلمي والدبلوماسي لحماية حقوق شعب كوردستان. لكي نحقق آمال وتطلعات الكوردستانيين نحو التقدم ومستقبل أفضل".

وشدد الرئيس نيجيرفان بارزاني في ختام بيانه انه "علينا أن نتمسك بالتعايش السلمي، ونعزز ثقافة قبول الآخر، ونرسخ الديمقراطية والعمل المشترك بروح المسؤولية الوطنية"، مردفا بالقول، إنه "على الجميع، جيل ما بعد الانتفاضة، الأجيال الحالية واللاحقة أن يمضوا نحو المستقبل بتقدير واستفادة من الماضي وبثقة وأمل".

يشار الى ان اقليم كوردستان قاد انتفاضة في العام 1991 ضد نظام صدام حسين مما اضطر الكثير من السكان إلى الفرار والنزوح من البلاد ليصبحوا لاجئين في المناطق الحدودية مع إيران وتركيا.

وفي العام 1991 أنشئت في الإقليم منطقة حظر الطيران بعد حرب الخليج الثانية، مما شكل ملاذًا آمنًا سهل عودة اللاجئين الكورد، كما واصلت قوات البيشمركة فيما بعد محاربة القوات الحكومية، ولقد غادرت القوات العراقية كوردستان في نهاية المطاف في تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وغدت المنطقة مستقلة ذاتيًا.