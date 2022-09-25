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بذكرى الاستفتاء .. مسعود بارزاني ينشر أبيات من شعر "أبو القاسم الشابي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T07:07:32+0000
بذكرى الاستفتاء .. مسعود بارزاني ينشر أبيات من شعر "أبو القاسم الشابي"

شفق نيوز/ نشرت الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، تغريدة تضمن أبيات من أشعار "أبو القاسم الشابي"، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة على اجراء إقليم كوردستان استفتاء الإستقلال.

ونشر بارزاني هذه الأبيات في تغريدته:

إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ

فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ

ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي

ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ

ومن لا يحبُّ صُعودَ الجبالِ

يَعِشْ أبَدَ الدَّهرِ بَيْنَ الحُفَرْ

واجرى إقليم كوردستان في يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر العام 2017 استفتاء الاستقلال عن العراق مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت 72%.

وردت بغداد في حينها بفرض إجراءات عقابية على الاستفتاء، الذي واجه معارضة من معظم البلدان.

وخشيت القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء تحركات مماثلة للكورد في البلدين.

وتقول كوردستان إن الاستفتاء الذي تم تجميد نتائجه كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكوردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود"، في حين وصفته الحكومة في بغداد بغير الدستوري واعتبرته محاولة لتفكيك العراق.

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