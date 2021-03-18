بذكرى احتلال عفرين.. المظاهرات تعم المدن الكوردية في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ خرج الآلاف في مظاهرات اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة المسلحة على منطقة عفرين الكوردية بشمال سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن مدن الحسكة والدرباسية وعامودا وديرك وكوباني وتل تمر ومنطقة الشهباء بريف حلب الشمالي بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شهدت خروج مظاهرات رافضة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة على عفرين ومنددة بالانتهاكات التي ترتكب بحق أهلها.

وقالت نازلي رشو نازحة من مدينة عفرين شاركت في مظاهرة بمدينة القامشلي اليوم؛ إن "الاحتلال التركي تسبب بنزوح معظم أهالي عفرين وريفها عن مناطقهم واليوم غالبنا يسكن خارج عفرين فيما لا يزال هناك نازحون في منطقة الشهباء".

وأضافت رشو لوكالة شفق نيوز؛ أن "الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل مستمرة من عمليات خطف وقتل ومصادرة أملاك وأراضي وتعذيب وفرض الإتاوات على أهالي المنطقة".

ونددت رشو بما وصفته بـ "الصمت الدولي أمام هول الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في عفرين وسري كانيه وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا".

وبدأت تركيا في 20 يناير / كانون الثاني 2018 عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين الكوردية شمال سوريا وتمكنت إلى جانب فصائل سورية موالية لها من السيطرة على المدينة في 18 آذار بعد انسحاب وحدات حماية الشعب منها.

وتشير تقارير منظمات أممية وحقوقة إلى ارتكاب "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا انتهاكات لحقوق الإنسان ترتقي إلى جرائم حرب من اختطاف وتعذيب وابتزاز واغتيالات متكررة ومستمرة في مناطق عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.