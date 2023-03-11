بذكرى اتفاقية 11 آذار.. نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لقوى بغداد وكوردستان

شفق نيوز / حث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، القوى السياسية الاتحادية والكوردية كافة، على استغلال الثراء في القدرات المادية والبشرية للعراق في تحقيق التقدم للبلد والرفاهية للمواطنين.

واستذكر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الذكرى الثالثة والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970، بين ثورة أيلول بقيادة البارزاني الخالد والحكومة العراقية، موجهاً تحية لـ"أرواح شهداء كوردستان كافة، والأبطال الذين شاركوا في ثورة أيلول المجيدة".

وقال إن "اتفاقية 11 آذار، كانت نصراً كبيراً في ظل الظروف والمعادلات الصعبة والمعقدة الإقليمية والدولية السائدة حينها، وكذلك أهم وثيقة رسمية معترف بها عرّفت العالم بقسم من حقوق شعب كوردستان وعدالة قضيته".

وأضاف نيجيرفان بارزاني، أن "الاتفاقية أصبحت أساساً رئيساً لمكاسب شعب كوردستان التي تحققت فيما بعد، من الانتفاضة وصولاً إلى تشكيل البرلمان والحكومة والفدرالية".

وتابع: "اتفاقية 11 آذار حلاً نموذجياً بمستطاعه أن يمضي بالعراق وكامل شعبه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ويجعل منه واحداً من الدول المتقدمة في المنطقة والعالم"، مستدركا بالقول: "لكن تراجع السلطة العراقية ولجوئها إلى منطق القوة بدلاً عن قوة المنطق، لم يجلب على العراق غير الحروب والمآسي والتخلف وهدر ثروات البلد، وحتى الآن ما يزال العراق يدفع ثمن تلك الغلطة".

ودعا بارزاني، القوى والأطراف العراقية والكوردستانية كافة إلى "استقاء الدروس والعبر من هذا التاريخ والاستفادة من أخطاء الماضي، واستغلال الثراء في القدرات المادية والبشرية للعراق في تحقيق التقدم للبلد والرفاهية للمواطنين".

وحث رئيس الإقليم، القوى كافة على "العمل معاً والحفاظ على حقوق المكونات كافة، وعلى النظام الاتحادي وسيادة وأمان واستقرار البلد، والعمل بتسامح وتعايش ووحدة صف وتلاحم لبناء بلد عامر مزدهر وقوي ولمستقبل أفضل".