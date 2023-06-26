بذريعة "فرصة عمل".. اعتقال متهم ابتز فتاتين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تفاصيل اعتداء شخص من خارج الإقليم على فتاتين بذريعة إيجاد فرص عمل لهن في شركة افتتحها في السليمانية، وقام بابتزازهما بمبالغ مالية.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "متهما باسم (د ب ع)، يبلغ من العمر 35 عاماً وهو من خارج إقليم كوردستان، قام يوم أمس الأحد بالاعتداء على فتاتين وابتزهما وأخذ منهما مبلغا من المال، بذريعة إيجاد فرص عمل لهن في شركة افتتحها في السليمانية".

وأضاف البيان، أن "الفتاتين قامتا في اليوم نفسه بزيارة مكتب روزهلات التابع للمديرية، وقدمتا بلاغاً ضد ذلك المتهم، وبأمر فوري من قاضي تحقيق العنف الأسري، جرى إلقاء القبض عليه، وإيداعه التوقيف".