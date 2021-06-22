سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بدء عملية تسويق محصول القمح من الفلاحين في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T08:12:55+0000
بدء عملية تسويق محصول القمح من الفلاحين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ شرعت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بتسلم محصول القمح من الفلاحين لهذا الموسم بهدف تسويقه وتصريفه.

وقال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم نوزاد الشيخ كامل في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، بدأت اليوم عملية تسلم محصول القمح من الفلاحين في اقليم كوردستان في (صوامع) الحبوب الست، وهي كالاتي: واحدة في أربيل، وأخرى في دهوك، وأربع في السليمانية.

وأضاف أن حصة الاقليم هي: 375 الف طن، بواقع 138 الف طن في السليمانية، و17 الف طن في حلبجة، وفي اربيل 109 آلاف طن، وفي دهوك 111 الف طن.

كما أشار الشيخ كامل الى انه تم تحديد السعر بان يكون الدرجة الأولى بـ 560 الف دينار عراقي، والدرجة الثانية 480 الف دينار عراقي، والدرجة الثالثة  بـ 420 الف دينار عراقي.

وكانت قلة الأمطار أثرت على حصاد المحصول في الإقليم هذا العام، وألحقت أضرارا بالعديد من الفلاحين، كما تسبب بالأمر بتعذر حصد المحصول لدى بعض الأخر.

related

أسواق العراق تستقبل المنتجات المحلية لمزراعي إقليم كوردستان

Date: 2021-06-01 08:25:05
أسواق العراق تستقبل المنتجات المحلية لمزراعي إقليم كوردستان

وزارة مالية إقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

Date: 2021-05-30 10:55:51
وزارة مالية إقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

صور.. الأرمن يحتفلون بعيد الميلاد في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 09:44:20
صور.. الأرمن يحتفلون بعيد الميلاد في إقليم كوردستان

بالارقام والاعداد .. الرواتب التي وزعتها حكومة اقليم كوردستان (وثائق)

Date: 2020-08-26 12:20:07
بالارقام والاعداد .. الرواتب التي وزعتها حكومة اقليم كوردستان (وثائق)

سيبيريا تتسبب بموجة برد في كوردستان

Date: 2019-11-16 10:46:39
سيبيريا تتسبب بموجة برد في كوردستان

الصحة الكوردستانية تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

Date: 2020-02-27 10:30:45
الصحة الكوردستانية تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

إيران تعلن استئناف ترانزيت السلع مع اقليم كوردستان

Date: 2020-05-10 13:56:06
إيران تعلن استئناف ترانزيت السلع مع اقليم كوردستان

تحميل الصحة الكوردستانية مسؤولية آثار تلقي لقاحات كورونا

Date: 2021-06-19 20:12:51
تحميل الصحة الكوردستانية مسؤولية آثار تلقي لقاحات كورونا