بدء عملية تسويق محصول القمح من الفلاحين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ شرعت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بتسلم محصول القمح من الفلاحين لهذا الموسم بهدف تسويقه وتصريفه.

وقال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم نوزاد الشيخ كامل في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، بدأت اليوم عملية تسلم محصول القمح من الفلاحين في اقليم كوردستان في (صوامع) الحبوب الست، وهي كالاتي: واحدة في أربيل، وأخرى في دهوك، وأربع في السليمانية.

وأضاف أن حصة الاقليم هي: 375 الف طن، بواقع 138 الف طن في السليمانية، و17 الف طن في حلبجة، وفي اربيل 109 آلاف طن، وفي دهوك 111 الف طن.

كما أشار الشيخ كامل الى انه تم تحديد السعر بان يكون الدرجة الأولى بـ 560 الف دينار عراقي، والدرجة الثانية 480 الف دينار عراقي، والدرجة الثالثة بـ 420 الف دينار عراقي.

وكانت قلة الأمطار أثرت على حصاد المحصول في الإقليم هذا العام، وألحقت أضرارا بالعديد من الفلاحين، كما تسبب بالأمر بتعذر حصد المحصول لدى بعض الأخر.