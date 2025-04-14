بدء أعمال المؤتمر الأول لتنمية مدينة أربيل

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الأول لتنمية مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت غرفة تجارة اربيل في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر ينظم تحت رعاية وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، وبالتنسيق مع رئاسة بلدية أربيل، كلية الهندسة في جامعة صلاح الدين، وجامعة تيشك، ويُعقد في فندق ديفان بمدينة أربيل ويستمر لمدة يومين.

وقد شهد اليوم الأول، بحسب البيان، حضور شخصيات بارزة، منها ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة، وبشتيوان صادق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وأوميد خوشناو، محافظ أربيل، وكامران صلاح باجكر، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري للغرفة، لاوند شيخ مموندي وسالار صلاح خوشناو، وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

وخلال الجلسات الأولى، تم تقديم العديد من الكلمات التي تركزت على أهمية التنمية المستدامة لمدينة أربيل ودعمها في مختلف المجالات، وذلك بحضور المشاركين من مختلف القطاعات.