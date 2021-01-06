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بدء جلسة برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-06T08:29:40+0000
بدء جلسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ عقد برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء جلسة طارئة للتصويت على مرشح حكومة الاقليم لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية.

وافتتحت الجلسة رئيس البرلمان ريواز فائق بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور الاعضاء من مختلف الكتل البرلمانية، وفق ما ذكره مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز.

وقرر برلمان كوردستان، يوم الاثنين، قطع اجازته، ليعقد جلسة غير اعتيادية وفقا لبرنامج العمل الذي ارسلته رئاسة البرلمان للاعضاء اليوم الاربعاء المصادف 6 كانون الثاني الجاري لمناقشة موضوعين احدهما منح الثقة للوزير الجديد لوزارة الثروات الطبيعية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الاحد، ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

وبهذا فإن التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد اصبحت مكتملة بعد التصويت على منصب وزير الثروات الطبيعية الذي كان يشغله آشتي هورامي في حكومة الاقليم السابقة.

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