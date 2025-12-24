بدء توزيع مساعدات مالية لـ639 عائلة متضررة من الفيضانات في جمجمال

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مسؤول منظمة إغاثة جمجمال، عطا محمد، يوم الأربعاء، عن بدء توزيع مساعدات مالية على أكثر من 639 عائلة متضررة من الفيضانات والسيول الأخيرة في قضاء جمجمال ونواحيه.

وقال محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة مختصة قامت بتقييم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الفيضانات الأخيرة".

وأوضح أن "المساعدات شملت أكثر من 639 عائلة متضررة في قضاء جمجمال"، مبيناً أن "توزيع المساعدات المالية بدأ في القضاء، ثم شمل نواحي شورش وتكية وآغجلر".

وأشار إلى أن "قيمة المساعدات المالية تراوحت بين 400 ألف دينار عراقي وتصل إلى 4 ملايين و950 ألف دينار، وذلك وفق حجم الأضرار التي لحقت بكل عائلة وممتلكاتها".

من جانبه، قال عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان هلمت هوشيار، في بيان تلاه خلال المؤتمر، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يقف إلى جانب المتضررين من الفيضانات في قضاء جمجمال ونواحي تكية وشورش وآغجلر ومناطق كرميان".

وأعرب هوشيار عن شكر الكتلة لنائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، ولمؤسسات الاتحاد الوطني، إضافة إلى الخيرين من أبناء الشعب، "لدورهم الكبير في إغاثة المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة لهم".

وأضاف أن "نواب الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان سيواصلون العمل من أجل خدمة قضاء جمجمال والمناطق المتضررة الأخرى"، مشيراً إلى أن "عملية تقديم المساعدات ستستمر خلال مراحل لاحقة".

وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، في قضاء جمجمال عملية توزيع المساعدات المالية على العوائل المتضررة من الفيضانات والسيول الأخيرة.

وشهد إقليم كوردستان، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة، أسفرت عن تضرر مئات المنازل والمرافق العامة.