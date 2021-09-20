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بدء توزيع بطاقة التلقيح الإلكترونية على المواطنين في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T07:03:10+0000
بدء توزيع بطاقة التلقيح الإلكترونية على المواطنين في كرميان

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة إدارة گرميان، التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاثنين، المباشرة بتوزيع البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا على المواطنين اعتبار من غد الثلاثاء.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "باستطاعة مواطني إدارة گرميان والمناطق التابعة لها الحصول على البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا حصراً للذين تلقوا جرعتين من أحد اللقاحات، اعتبارا من يوم غد، الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحد بعد الظهر، في مستشفى شيري نقيب وسط قضاء كلار".

وأوضحت أن "الحصول على البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا، يتطلب توفير المستمسكات (بطاقة تلقي اللقاحيين الأصلية، ونسخة أصلية ونسخة ملونة من جواز السفر)".

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