بدء توحيد قوات البيشمركة.. كوردستان يؤكد قدرته على إدارة الملف بعد انتهاء الدعم الأميركي

شفق نيوز- أربيل

أعلن وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، يوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة العملية لتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة، مؤكداً أن الوزارة ستكون قادرة على إدارة شؤون قواتها ذاتياً بعد انتهاء اتفاقية الدعم المالي مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم إطلاق الدورة المشتركة الأولى لقوات البيشمركة بحضور ممثلين عن قوات التحالف الدولي، إن عملية توحيد القوات دخلت حيز التنفيذ بعد تجاوز العقبات التي كانت تعيقها، مبيناً أن جميع القوات ستخضع لإشراف وإدارة وزارة البيشمركة بشكل مباشر.

وأوضح أن الوزارة ستتولى إدارة ملفات السكن والتدريب والمهام اللوجستية والإدارية وفق نظام موحد، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وضمن خطة دمج القوات التي كانت خارج نطاق الوزارة.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع التحالف الدولي، كشف إسماعيل أن اتفاقية الدعم المالي المبرمة مع وزارة الدفاع الأمريكية ستنتهي في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيراً إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن بشأن تمديدها أو توقيع اتفاقية جديدة.

وأكد أن وزارة البيشمركة تمتلك القدرة على إدارة شؤونها من حيث التدريب والإسكان وتطوير النظام الإداري بصورة مستقلة، مضيفاً أن استمرار دعم قوات التحالف سيكون مكسباً إضافياً، إلا أن توقفه لن يؤثر في قدرة الوزارة على تلبية احتياجات قواتها.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، أمس الاثنين، إن عملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة، التي يشرف عليها التحالف الدولي، ستبدأ بفتح دورة تدريبية بعنوان "عملية صنع القرار"، لافتا إلى أن الدورة تمثل بداية فعلية لدمج وإعادة هيكلة قوات البيشمركة التي كانت تُعرف سابقاً بوحدات "70" و"80"، ثم أُعيدت تسميتها إلى "المنطقة الأولى" و"المنطقة الثانية"، فيما أشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في دمج هذه القوات بالكامل ووضعها تحت المظلة المباشرة لوزارة البيشمركة.

وأطلقت حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق، مشروعاً لإعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة، بما يشمل دمج التشكيلات المرتبطة تاريخياً بالحزبين الرئيسيين في الإقليم، وهي الوحدة 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والوحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وتستند قوات البيشمركة في وضعها القانوني إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لإقليم كوردستان في إدارة قواته الأمنية وحرس الإقليم، غير أن واقعها التنظيمي ظل لسنوات منقسماً بين ألوية تابعة مباشرة لوزارة البيشمركة، وأخرى خاضعة لنفوذ الحزبين الرئيسيين.

وبعد ظهور تنظيم داعش عام 2014، تسارعت الجهود الدولية لإصلاح هذه القوات، إذ يعمل التحالف الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، على دعم مشروع استراتيجي لتوحيد البيشمركة من حيث التبعية الإدارية، والتسليح، والعقيدة العسكرية، والهيكل القيادي، وآليات التمويل، وخريطة الانتشار، فضلاً عن التدريب وتلقي الدعم والهبات العسكرية.