بدء تسيير رحلات جوية بين أربيل وأرمينيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، يوم الأربعاء، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري ومع يريفان عاصمة أرمينيا في 2 فبراير/ شباط المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن قطاع الطيران من الأكثر تضررًا جراء وباء فيروس كورونا، مستدركة بأن الوزارة خففت تلك الأضرار عبر التدابير التي اتخذتها بهذا الصدد، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأشارت إلى أن المحادثات مع أرمينيا أفضت إلى اتخاذ قرار ببدء رحلات طيران متبادلة بين البلدين الذين بدآا مؤخرًا مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت أن شركة "أناضولو جيت" ستبدأ بتسيير رحلات بشكل متبادل بين مدينتي غازي عنتاب التركية وأربيل العراقية اعتبارًا من 24 يناير.

وأكدت الوزارة أن المديرية العامة للطيران المدني سمحت لشركة "بيغاسوس" بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين مطاري "صبيحة كوكشن" في إسطنبول والعاصمة الأرمينية يريفان.

وأضافت أن السلطات الأرمينية سمحت أيضًا لشركة "فلاي ون" بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين يريفان وإسطنبول، ووفقًا للاتفاق ستبدأ الرحلات المتبادلة اعتبارًا من 2 فبراير.

والجمعة، اتفقت تركيا وأرمينيا، على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج، والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.