بدء تسجيل المرشحين للانتخابات العراقية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في أربيل مروان محمد، يوم الأحد، فتح باب تقديم قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة.

وقال محمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "فترة التقديم ستبدأ من 25 أيار/ مايو وتستمر لغاية 24 حزيران/ يونيو، وسيكون التقديم عبر آلية إلكترونية معتمدة هذه المرة".

وأوضح محمد أن "من بين الشروط الأساسية للترشح أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، قد أكمل ثلاثين عاماً من عمره في يوم التقديم، ويكون كامل الأهلية القانونية، ويحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها".

وأضاف أن "من الشروط أيضاً أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وألا يكون منتسباً في القوات الأمنية أو المسلحة أو مستمراً في العمل ضمن صفوفها، كما يجب ألا يكون من القضاة المستمرين في عملهم، أو من أعضاء مجلس المفوضية في هذه الدورة والدورة السابقة".

وتابع أن "محل السكن أو مكان الولادة لا يُعد شرطاً للتنافس، إذ يحق للمرشحين الترشح في أي دائرة انتخابية".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.