بدء تحقيق واسع للتثبت من نزاهة انتخابات برلمان كوردستان في السليمانية

شفق نيو/ قررت لجنة متخصصة في انتخابات برلمان كوردستان، يوم السبت، إجراء تحقيق ميداني حول عدد من الأجهزة المستخدمة في عملية التصويت داخل مراكز مفوضية الانتخابات في منطقة هوانة بمدينة السليمانية، وذلك بحضور شركة كورية متخصصة وممثلين عن الأطراف السياسية التي قدمت شكاوى حول نزاهة العملية.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب النائب مثنى أمين من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء هذا التحقيق بناءً على طلب النائبين مثنى أمين ودارا سيكانياني، عضوي كتلة الاتحاد في مجلس النواب العراقي، وأعضاء من كتل أخرى الذين خاطبوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل التحقق من شفافية وعدالة التصويت في انتخابات إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن النائبان اجتمعا اليوم مع لجنة عليا من مفوضية الانتخابات لمتابعة سير التحقيق.

وبحسب القرار، سيقوم وفد اللجنة بزيارة مراكز المفوضية في منطقة هوانة لإجراء معاينات ميدانية حول الشكاوى المقدمة، بمشاركة الشركة الكورية المتخصصة وممثلين عن الجهات السياسية المعنية. ويتضمن التحقيق فحص عدد من أجهزة التصويت التي تحددها اللجنة، كما سيتم تسليم صور نماذج التصويت والأصوات الباطلة للنائبين لمراجعتها.

وفي ختام العملية، سيعلن النائبان اللذان قدما الطلب نتائج التحقيق للرأي العام.

ويأتي هذا التحقيق وسط توترات سياسية في إقليم كوردستان حول نزاهة الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 20 تشرين الأول الجاري.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز الشفافية وإثبات مدى الالتزام بمعايير النزاهة، خاصة بعد ورود شكاوى من جهات سياسية عن حالات تزوير محتملة.

ويعتبر هذا التحقيق خطوة مهمة لطمأنة الجمهور وضمان حقوق الناخبين، في ظل تزايد الدعوات إلى مزيد من الرقابة على العمليات الانتخابية في إقليم كوردستان.