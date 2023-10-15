بدء المرحلة الثانية لتوسيع متحف التراث السرياني في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، مؤتمراً للإعلان عن البدء بتوسيع متحف التراث السرياني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المؤتمر تضمن حضور العديد من الشخصيات التي تمثل المنظمات الدولية المساهمة إضافة إلى شخصيات حكومية ودينية.

وأوضح مدير المتحف برنارد يوسف آشور، لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم الشروع بالمرحلة الثانية والتي تبنتها منظمة التحالف للآثار الأمريكية وبدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للحفاظ على تراث وآثار الأقليات في العراق".

ويقع متحف التراث السرياني في قضاء عنكاوا بمدينة أربيل حيث يضم عدداً كبيراً من المقتنيات القديمة للمكون السرياني في إقليم كوردستان.