بدء المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الأراضي في أربيل

شفق نيوز- أربيل

باشرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بالمرحلة الثالثة من مشروع توزيع الأراضي السكنية في مدينة أربيل، حيث تسلم أكثر من خمسة آلاف موظف قطع أراضٍ ضمن الخطة الحكومية لتأمين السكن للموظفين.

وقال وزير البلديات في إقليم كوردستان، ساسان عوني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "نحن اليوم في المرحلة الثالثة من توزيع الأراضي، حيث يتم منح أكثر من خمسة آلاف موظف في أربيل قطعهم السكنية، إضافة إلى توزيع الأراضي الزراعية غير المملوكة على أصحاب الاستحقاق".

وأضاف أنه "بسبب خصوصية سكان عنكاوا، وبموافقة مجلس الوزراء، سيتم تخصيص 1200 قطعة أرض في موقع مختلف للموظفين التابعين لقضاء عنكاوا".

وجاءت المرحلة الثالثة من المشروع، بعد توزيع 17 ألف قطعة أرض خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد قرر في 27 آذار/مارس 2024، توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقاً من منحها، ونُشر القرار في 28 أيار/مايو 2024 في صحيفة وقائع كوردستان.