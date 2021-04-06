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بدأ العمل منذ 22 عاماً.. مصور حديقة السليمانية يروي قصته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T12:32:15+0000
بدأ العمل منذ 22 عاماً.. مصور حديقة السليمانية يروي قصته

شفق نيوز/ يعمل جواد بكر محمد من أهالي السليمانية مصورا فوتوغرافيا في الحديقة العامة في مدينة السليمانية منذ 22 عاما حيث يلتقط الصور للسياح والزائرين لتكون ذكرى لهم مستقبلا.

ويروي محمد قصة عمله لوكالة شفق نيوز، قائلا، "أنا مصور هاوٍ منذ الصغر لم ألتحق بأي مدرسة لتعليم التصوير الفوتوغرافي فمحبتي لالتقاط الصور هو ما أعطاني حافزاً لتعلم هذا الفن الجميل".

ويتابع؛ "بدأت عمل التصوير واخترت ان يكون لي موقع ثابت لالتقاط الصور، فاخترت هذه الحديقة لتكون رزقي وتأمين مورد لي ولعائلتي وها أنا هنا منذ 22 عاما التقط للزائرين والسياح صورا للذكرى".

ويضيف أن "أسعار الصور مختلفة فأنا التقط صوراً بكامرتي الديجتال وإرسالها لهم عن طريق الهاتف بالواتساب او برنامج اخر حسب المتوفر بـ1000 دينار او اقل احيانا حسب وفرة العمل او قلته و 2000 دينار بطبع الصور فوريا".

ويوضح أن "العمل قل بسبب تداعيات كورونا والناس اغلبهم يملكون هواتفاً حديثة يلتقطون فيها الصور لأنفسهم".

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