بدء الامتحانات التنافسية لطلبة الدراسات العليا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الإثنين، الامتحانات التنافسية لطلبة الدراسات العليا في إقليم كوردستان.

وقال كامران يونس مدير جامعة صلاح الدين في أربيل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اليوم بدأت امتحانات طلبة الجامعات في أربيل وعموم إقليم كوردستان بمشاركة اكثر من 3883 طالباً، يتنافسون على المقاعد المخصصة".

واشار الى ان "وقت الامتحان هو 4 ساعات ويتم التصحيح داخل الكليات"، مشيراً الى ان "الدوام سيبدأ في أيلول 2023".