بدء الاستعدادات لافتتاح الدورة 16 لمعرض أربيل الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ باشرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، باستعداداتها لافتتاح الدورة السادسة عشر لمعرض أربيل الدولي للكتاب بمشاركة 300 دار نشر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن 300 دار نشر كوردية وعراقية وعربية وأجنبية تشارك في هذه الدورة بأكثر من مليوناً و500 ألف عنوان باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية والفارسية والتركية.

ويبدأ المعرض في 17 من الشهر الجاري ويستمر لعشرة أيام برعاية رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وبمشاركة وزارتيّ الثقافة الكوردستانية والاتحادية.

ويفتح المعرض أبوابه في الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً، وهناك خصومات على شراء الكتب تصل إلى أكثر من 50%، بالإضافة إلى خصومات على النقل لتسهيل الوصول إلى المعرض، سواء داخل مدنية أربيل والقادمين من المحافظات الأخرى.