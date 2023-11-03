بدء اجتماع رئيس اقليم كوردستان مع الرئيس الفرنسي في الإليزيه.. صور

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، قبل قليل الى قصر الرئاسي الفرنسي الإليزيه، وفقا لما أعلنته رئاسة الإقليم.

وكان الرئيس الفرنسي باستقبال الرئيس نيجيرفان بارزاني، ليبدأ بعدها الاجتماع الثنائي داخل القصر الرئاسي في باريس.

ووصل بارزاني أمس الخميس، إلى باريس تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بدورها أوضحت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن، الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث خلال اجتماعه مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير التعاون المشترك، والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها نيجيرفان بارزاني منذ توليه رئاسة حكومة اقليم كوردستان بدورتها السابقة، ورئاسة الإقليم بدورتها الحالية.

وكان من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد الثالث" الذي كان من المزمع انعقاده في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الثاني إلا أن تأجيل انعقاده إلى إشعار آخر حال دون ذلك.