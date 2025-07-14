بدء اجتماع رفيع بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في "بيرمام" حول أزمة الرواتب

شفق نيوز- أربيل

عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً في منطقة بيرمام بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لبحث أزمة الرواتب وتوحيد الموقف الكوردي في بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن وفد الحزب الديمقراطي يرأسه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووفد الاتحاد الوطني وصل إلى بيرمام برئاسة بافل طالباني، ويضم في عضويته كلاً من قوباد طالباني، ورفعت عبد الله، ودارباز كوسرت رسول، ونزار آميدي.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن الاجتماع يأتي في إطار المساعي الرامية إلى تنسيق الجهود بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان بشأن الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف الرواتب وتثبيت الحقوق الدستورية للإقليم.

وكان مصدر مطلع، قد كشف أمس الأحد، عن عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً مشتركاً مع نظيره في الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح يوم الاثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي سيعقد في منطقة بيرمام بأربيل، سيشهد مشاركة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وعدد من القياديين في الحزبين".

وأضاف أن "الاجتماع سيركز على توحيد الصف الكوردي في بغداد، لا سيما في ما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، كمحور رئيسي في اللقاء".

ويوم السبت، أعلن مقر بارزاني، أنه "من منطلق الحرص على استمرار الحوار بهدوء، ومراعاةً للظروف العامة والمصلحة العليا، رأينا أن نمنح الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد فرصة أخيرة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة".

ولفت إلى انه "قد كان ولا يزال إيماننا راسخًا بأن الحوار هو السبيل الأفضل، وأنه من خلال الفهم المتبادل يمكننا حل جميع القضايا العالقة".