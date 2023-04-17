بدء اجتماع الوفد الوزاري مع قباد طالباني في اربيل

شفق نيوز/ بدأ صباح يوم الاثنين، اجتماع الوفد الوزاري لمجلس وزراء إقليم كوردستان مع نائب رئيس الحكومة قباد طالباني في مدينة اربيل عاصمة الاقليم.

وابلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، بأن "الاجتماع سيناقش المشاكل العالقة بين الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة الاقليم وسبل حلها لعودة قباد طالباني والفريق الوزاري الى مزاولة عملهم".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع تم عقده في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل حيث يترأس الوفد الوزاري وزير الاوقاف پشتيوان صادق.

ويوم أمس الأحد، قال مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز؛ ان "وفدا وزاريا من حكومة إقليم كوردستان سيزور غدا (اليوم الإثنين) نائب رئيس الوزراء قباد طالباني للتباحث معه حول خلافات الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحكومة".

واضاف المصدر؛ ان "المباحثات تهدف الى التوصل لاتفاق لحل هذه الخلافات وعودة قباد طالباني وفريقه الوزاري الى مهامه الحكومية".

وتبادل قباد طالباني والمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل الردود "الخشنة" على خلفية تعرض مطار السليمانية الى قصف بطائرة مسيرة.

وقال طالباني في بيان سابق "نوضح لاهالي اقليم كوردستان ان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير".

ورد عادل على بيان طالباني "الجهة السياسية التي يمثلها السيد قوباد طالباني طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء".

وتابع قائلا؛ "مع الاسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة".