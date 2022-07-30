بدموع وألم .. هكذا استقبل البارزانيون رفات ذويهم المؤنفلين (صور)

شفق نيوز/ وسط بكاء وحسرة وألم استقبل ذوو ضحايا عمليات الأنفال التي طالت عشيرة البارزانيين رفات المئات من أبنائهم في مراسم رسمية رفيعة جرت في مطار أربيل الدولي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تلك اللحظات الأليمة التي جمعت ذوي الضحايا بالرفات المودعة داخل التوابيت الموشحة بعلم كوردستان.

وجرت مساء اليوم السبت مراسم استقبال رفات مائة من المؤنفلين البارزانيين في مطار أربيل الدولي بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان.

وفي المراسم التي حضرها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة برلمان كوردستان، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وممثل رئيس الوزراء العراقي، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي وعدد من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق، وممثلو الأطراف السياسية والمكونات، وممثلو الدول والدبلوماسيون، ألقيت كلمات الزعيم مسعود بارزاني، وممثل رئيس الوزراء العراقي، ووزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

بعد ذلك، جرى عرض فيلم وثائقي عن أنفلة ثمانية آلاف بارزاني من اليافعين والشباب والرجال، الجريمة التي ارتكبت في مثل هذا اليوم قبل ٣٩ سنة، في صيف العام ١٩٨٣، من جانب النظام العراقي آنذاك.

ثم وضعت أكاليل الزهور على الرفات من قبل المشاركين في المراسم.

ومن المقرر أن يتم يوم غد، الأحد، في مراسم أخرى تجري في نصب المؤنفلين البارزانيين بمنطقة بارزان، مواراة رفات المؤنفلين البارزانيين المائة الثرى.