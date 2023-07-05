بدموع الفرح .. الطالبة الأولى في إقليم كوردستان تتسلم مفتاح المنزل الجديد (صورتان)

شفق نيوز/ سلّم وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الأربعاء، (هنار طه نوري) الطالبة التي حققت المرتبة الأولى في الفرع الأدبي بالامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 مفتاح منزلها الجديد الذي تم إهداؤه من قبل رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

وبتوجيه من مسرور بارزاني زار الوزير صباح اليوم منزل "هنار" المبنى بالطوب والأسمنت العاري من أي طلاء أو اغلفة عازلة للجدران بينما غطى سقفه الصفيح، وباقي أرجاء المنزل كانت خالية من الأثاث باستثناء بعض الطاولات والأواني مع دولاب وفرش قديم ما يدل على ضعف الحالة المادية لأسرة الطالبة المتفوقة.

وعلى هامش الزيارة قال حمه سعيد، قد سلمناه اليوم مفتاح المنزل الجديد، مبينا أن أسرة هنار قررت ان تسجيل البيت باسم الطالبة.

بدورها شكرت الطالبة المتفوقة والتي لم تتمالك نفسها في ذرف دموع الفرح، رئيس حكومة الاقليم على هذه المبادرة، وقالت إن "أكثر من تعب معي كانت امي".

وأعربت عن شكرها ايضا لإدارة مدرستها وأساتذتها على ما بذلوه من جهود معها لكي تحقق هذه النتائج.

ومنح مسرور بارزاني ايضا الطالبة هنار وإضافة إلى المنزل مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار أمريكي.

و"هنار طه نوري" حصلت على المرتبة الأولى في الصف الثاني عشر الثانوي (السادس الإعدادي) في القسم الأدبي على مستوى إقليم كوردستان وحصلت على معدل 97.43.

و"هنار" تنحدر من قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية وتعيش في منزل متواضع (شبه هيكل) يفتقر لأبسط مقومات رفاهية العيش مما يؤكد ضعف الحالة المادية لأُسرة الطالبة.