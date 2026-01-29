"بدقة HD".. وجبة إفطار فريدة تغزو موائد أربيل (صور)

شفق نيوز- اربيل

في مدينة أربيل، حيث تتزاحم روائح التوابل مع عبق الصباح، يبرز مطعم "الأسطة شاكر" كوجهة غير تقليدية، ليس فقط بسبب طعم مأكولاته، بل أيضاً لاسم وجبته الفريدة التي أثارت فضول الكثيرين: "وجبة HD".

ويروي "الأسطة شاكر"، صاحب المطعم، لوكالة شفق نيوز، قصة ابتكاره لهذه الوجبة التي بدأت عام 2008، قائلاً:

"منذ سنوات وأنا أقدّم هذه الأكلة المكوّنة من البيض، واللحم، والجبن، ومزيج خاص من التوابل. أما سر تسميتها بـ(HD)، فيعود إلى الوقت الذي بدأت فيه؛ حينها كانت تقنية الـHD تمثل قمة التطور والجودة في عالم الصور".

ويضيف شاكر: "أردت إيصال رسالة لزبائني بأن هذه الوجبة تُقدَّم بأعلى جودة غذائية ممكنة، تماماً كما تقدم تقنية الـHD أوضح صورة، ومن هنا التصق الاسم بالأكلة وأصبح علامة مسجلة لمطعمنا".

ولا يقتصر رواد المطعم على فئة معينة، فصباح كل يوم يتحول المكان إلى "ملتقى" يجمع الموظفين، والعمال، والطلبة.

سليمان، الذي يعمل في المطعم منذ 12 عاماً، يؤكد لوكالة شفق نيوز أن "الاستمرارية هي سر النجاح".

ويتابع قائلاً: "نحن نتميز بهذه الأكلة عن غيرنا، والإقبال يتزايد يوماً بعد يوم، إذ يعتبرها الزبائن الوجبة الصباحية الأمثل لبدء يوم شاق".

من جانبه، يرى محمد سوران، أحد الزبائن الدائمين، أن الرحلة إلى مطعم الأسطة شاكر تتجاوز مجرد تناول الطعام. ويقول: "أزور هذا المكان منذ زمن طويل، وما يجذبني هو المزيج بين طرافة وغرابة الاسم، وبين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية العالية. من الجميل جداً أن تبدأ يومك بوجبة تمنحك الطاقة وباسم يبعث على الابتسام".

ومع مرور السنوات، تحولت "وجبة HD" من مجرد فكرة تسويقية ذكية إلى جزء من ذاكرة الفطور الصباحي في أربيل، لتثبت أن "الدقة العالية" ليست حكراً على شاشات التلفاز، بل يمكن تذوقها أيضاً في أطباق "الأسطة شاكر".