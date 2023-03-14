بدعوة من نيجيرفان بارزاني.. السوداني يجتمع برؤساء الإدارات المستقلة في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ وجّه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، دعوة هي الأولى من نوعها لرؤساء الوحدات الإدارية المستقلة في الإقليم لرئيس الحكومة الاتحادية العراقية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ السليمانية هفال ابو بكر، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني التقى بمحافظيّ محافظات الإقليم والمشرفين على الادارات المستقلة في كوردستان، بناء على دعوة من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تعد الأولى من نوعها حيث لم يسبق لرؤساء الوزراء العراقيين السابقين أن عقدوا اجتماعاً مع محافظيّ ورؤساء الإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بدعوة رسمية من رئيس الإقليم أو رئيس حكومة كوردستان.