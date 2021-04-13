بدعوة من ماكرون.. وفد من الإدارة الذاتية إلى الإليزيه قريباً

شفق نيوز/ يستعد وفد يضم سياسيين وممثلي عن مكونات مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للتوجه إلى باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية لوكالة شفق نيوز إن "الدعوة تشمل ممثلين عن الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي ومكونات مناطق الإدارة الذاتية".

وأوضح أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة لزيارة وفد من ممثلي منطقة الإدارة الذاتية إلى الإليزيه خلال الشهر الجاري".

وأكد المصدر أن "ممثلين عن الحكومة الفرنسية أجروا لقاءات مع الأطراف السياسية وممثلي المكونات في منطقة الإدارة الذاتية استعداداً لزيارة الوفد لفرنسا".

وقال مصدر من المجلس الوطني الكردي لوكالة شفق نيوز إن "المجلس لم يبد بعد الموافقة على المشاركة ضمن الوفد الذي تسعى فرنسا إلى تشكيلة لزيارة الإليزيه".

وأوضح المصدر أن "هناك اتصالات حالية بين المجلس الوطني الكوردي والمسؤولين الفرنسيين المتواجدين في المنطقة وسط مطالبتنا بأن يكون تكوين الوفد بشكل يضمن مشاركة جميع الأطراف السياسية ومكونات المنطقة بنسبة عادلة دون هيمنة لأي طرف على نسبة الأعضاء ضمن الوفد".

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار 2018 وفدا من الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، وأكد خلال اللقاء، "دعم فرنسا" للقوات الكوردية. كما أشاد بدورهم الحاسم في مكافحة خطر تنظيم داعش.

وأدانت تركيا حينها، استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوفد، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن "هذه المحاولة لإضفاء شرعية مصطنعة لامتدادات المنظمة الإرهابية، تعد خطوة خاطئة جدا لا تتوافق مع علاقات التحالف".

وبالرغم من العلاقة التاريخية بين فرنسا والكورد إلا أن محللين يرون أن فرنسا تمارس الضغط السياسي على تركيا من خلال بناء علاقات مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا.