بدعوة رسمية .. نيجيرفان بارزاني يشارك في القمة العالمية للمناخ بالإمارات

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع القمة العالمية للمناخ (COP28) المقرر انطلاق فعالياتها في مطلع شهر كانون الأول المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم ، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الزاهري.

وأضاف البيان أن القنصل العام الإماراتي سلّم، خلال اللقاء، بطاقة دعوة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني يدعوه من خلالها لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، التي ستُعقد في يومي 1 و2 من شهر كانون الأول القادم في إكسبو دبي، والتي تتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات.

ويأتي اجتماع القمة هذا في إطار الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالتغيير المناخي وعلى أساس اتفاقية باريس، وسيناقش القضايا المرتبطة بالتغيير المناخي وسبل مواجهة تداعياته ودور دول العالم في التخفيف من مخاطره.

فرص الاستثمار الاماراتي في العراق وٳقليم كوردستان وتطوير العلاقات، وآخر تطورات المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للقاء، وفقا لبيان رئاسة الاقليم.