بدعوة رسمية .. رئيس اقليم كوردستان يزور فرنسا

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، غداً الجمعة، زيارة رسمية إلى باريس تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، فإن الرئيس ماكرون سيجتمع غداً مع الرئيس نيجيرفان في قصر الإليزيه.

بدورها أوضحت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن، الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث غدا خلال اجتماعه مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير التعاون المشترك، والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها نيجيرفان بارزاني منذ توليه رئاسة حكومة اقليم كوردستان بدورتها السابقة، ورئاسة الإقليم بدورتها الحالية.

وكان من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد الثالث" الذي كان من المزمع انعقاده في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الثاني إلا أن تأجيل انعقاده إلى إشعار آخر حال دون ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر حكومي عراقي مطلع، لوكالة شفق نيوز، ان الدول المشاركة في "مؤتمر بغداد الثالث" طالبت بتأجيل عقد المؤتمر بسبب ما يشهده العراق من أوضاع غير مستقرة بسبب تصاعد الهجمات ضد القوات الامريكية ومع وجود خشية لتصعيد هذه الهجمات والرد الأمريكي عليها، ومع التحذيرات من قبل بعض الدول من السفر إلى العراق".

وأضاف المصدر الحكومي، أن تأجيل "مؤتمر بغداد الثالث" تم الى اشعار اخر، ولم يتم تحديد أي موعد جديد له وتحديد الموعد سيكون مرتبط باستقرار الأوضاع وإيقاف تصعيد الفصائل المسلحة ضد القوات الامريكية المتواجدة بعدد من القوات العسكرية العراقية.

وعُقد مؤتمر "بغداد 2" في 22 كانون الأول 2022، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت، بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

وشارك في المؤتمر حينها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا، فضلاً عن وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.