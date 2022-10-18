بدعم 30 مليون دينار من حكومة الإقليم.. خانقين يشارك في دوري الدرجة الأولى الكوردستاني

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي خانقين، اليوم الثلاثاء، العودة إلى المشاركة في الدوري الكوردستاني لكرة القدم الدرجة الأولى بعد استحصال دعم مالي من وزارة المالية في إقليم كوردستان.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز إن "النادي قدم طلباً رسمياً لوزارة المالية في إقليم كوردستان لدعمه بمبلغ 70 مليون دينار للمشاركة في الدوري الكوردستاني الكروي وتم استحصال الموافقة بمبلغ 30 مليون دينار فقط لتمويل جانب من النفقات الكبيرة للمشاركة في دوري كوردستان الكروي".

وأشار شيرزاد الى ان "نادي خانقين خاض الموسم الكروي الماضي بنفقات بلغت نحو 40 مليون فقط، فيما انفقت الفرق الاخرى 300- 350 مليون دينار"، لافتا ان النادي يعاني ازمة مالية خانقة وغياب تام لأي دعم مالي من أي جهة".

واكد شيرزاد ان "قرار العودة للمشاركة بالدوري الكوردستاني جاء استجابة لمطالب الجماهير واللاعبين لإبقاء اسم خانقين عاليا في المنافسات الكروية"، مستشهدا بـ"الإنجازات الكبيرة المحلية والدولية التي حققها النادي في الكثير من الألعاب وبإمكانيات شخصية وذاتية".

يذكر ان نادي خانقين سجل حضورا ملفتا في المسابقات والمحافل الرياضية في العراق وفي مختلف الألعاب، وابرزها الساحة والميدان، والسلة، والقدم، واليد، ورياضة الكيوكوشنكاي، وغيرها ولكلا الجنسين، فيما يعد فريق اليد من الأرقام الصعبة في الدوري العراقي ودوري كوردستان، فيما يشكو لاعبوه من غياب الدعم الحكومي.